مع بدء العام الدراسي.. الصحة العالمية تطالب بتلقيح المدرسين أولا

2021/08/30 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت منظمة الصحة العالمية واليونيسف الاثنين، أنه ينبغي إدراج المدرّسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد كوفيد لتمكين المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.

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