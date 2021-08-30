ارتفاع اسعار النفط العالمية لأكثر من 1% بسبب إعصار إيدا الذي ضرب خليج المكسيك

2021/08/30 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك؛ ما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 في … Readmore

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