مقتل مفوض خلال اشتباكه مع تاجر مخدرات في البصرة

2021/08/30 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل مفوض في شرطة البصرة نتيجة اشتباك مع تاجر مخدرات في المحافظة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مفوضا في مديرية مكافحة المخدرات بشرطة البصرة ضمن منطقة التحسينية قتل خلال اشتباك مع مطلوب بتجارة المخدرات".وأضاف المصدر، انه "تم القبض على التجار وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزته".

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