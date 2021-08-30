ما أشبه اليوم بالبارحة (3) - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/30 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي عام/ 2003 احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق وعين (بول بريمر) حاكماً عام مدني على العراق وأول عمل إجرامي مدمر أقدم عليه حلَّ الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي فأصبحت حدود العراق منفلتة بدون حسيب أو رقيب فدخلت العراق مختلف السلع والحاجيات من الإبرة حتى السيارة وأغرقت الأسواق العراقية بها فأثرت بشكل سلبي على الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه والحبوب والسلع الصناعية وقطعت رقاب الأنهار فأصبح الع ......





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