المالية النيابية: الحكومة تدرس إعادة النظر في سلم الرواتب

2021/08/30 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأوضحت اللجنة المالية النيابية أن قانون الخدمة المدنية ومؤسساته يعمل على إيجاد حل لتوحيد رواتب الموظفين التي تعاني من فوارق كبيرة بين الوزارات، فضلا عن القضاء على الفضائيين ومزدوجي الرواتب.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الحكومة قد تعيد النظر في سلم الرواتب من خلال تفعيل دائرة الخدمة المدنية الاتحادية للقضاء …

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