2021/08/30 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى سوريا، فيها رسائل هامة عن سياسات إيران الإقليمية.يأتي ذلك، عقب زيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الإيراني يُطلع الأسد على نتائج قمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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