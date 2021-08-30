تعرف على أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم

2021/08/30 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم) قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ليوم الاثنين.

وبلغ سعر بيع الدولار 148000 لكل 100 دولار

اما سعر شراء الدولار فقد بلغ 147000 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر بيع الدولار 148000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147000 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر بيع الدولار 148000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147000 لكل 100 دولار

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