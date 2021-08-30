السفير الامريكي يجدد التزام بلاده في الشراكة مع العراق لمقاتلة داعش

2021/08/30 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

جددت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، التزامها للعراق بالشراكة في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال بيان للسفارة الامريكية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "السفير الأمريكي ماثيو تولر التقى بوزير الدفاع جمعة عناد سعدون وأكد له التزام الولايات المتحدة، بصفتها شريكاً في التحالف الدولي، بالقتال المشترك لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وأضاف، لعناد، ان بلاده "تشارك حكومة وشعب العراق في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البنية التحتية والتنمية وحماية البيئة والرعاية الصحية ووباء كورونا فضلاً عن دعم سلامة وأمن الأراضي العراقية".

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