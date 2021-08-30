احباط محاولة الاستحواذ على آلاف الأطنان من الإسمنت المدعوم عبر التزوير

2021/08/30 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، أحباط محاولة الاستحواذ، على آلاف الأطنان من مادة الإسمنت المدعوم المُخَصَّص لإعادة بناء المدارس في محافظة نينوى.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت من ضبط أحد المُتَّهَمين؛ وذلك لإقدامه على التلاعب بأوراق رسميَّةٍ بقصد الاستحواذ والتَّرَبُّح على حساب المال العام من خلال التلاعب والتزوير بكتبٍ رسميَّةٍ".وأضاف البيان، أن "المُتَّهَم الذي يعمل في شركة للمقاولات أقدم على إضافة أصفار إلى الأرقام الحقيقيَّة الخاصَّة بالكتب الصادرة عن مديريَّة تربية المحافظة إلى معاونيَّة إسمنت الشماليَّة لتجهيز شركات المقاولات المحال عليها بناء مدارس المحافظة، وذلك من خلال تغيير أرقام الكميَّة بإضافة صفر إلى الرقم الحقيقي، من قبيل إضافة صفر للرقم (٦٠٠) طن، فيغدوا (٦٠٠٠) طن، وإضافة صفر للرقم (٧٠٠) طن؛ ليغدوا (٧٠٠٠)طن".وأكد أن "ملاكات المديريَّة تمكَّنت من إحباط المحاولة قبل عمليَّة التجهيز من قبل معاونيَّة إسمنت الشماليَّة، وضبطت المُتَّهَم والوصولات الأصليَّة والمتلاعب فيها والأوليَّات كافة، وتضمينها محضر ضبط أصولياً، وتم عرضه على قاضي التحقيق المختصِّ بقضايا النزاهة في المحافظة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهَم على ذمَّة القضيَّة

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