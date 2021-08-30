استشهاد منتسب في شرطة البصرة اثناء اشتباك مع متهم بالمخدرات

2021/08/30 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / استشهد منتسب في شرطة البصرة اثتاء اشتباك مع مطلوب بقضايا مخدرات، في منطقة التحسينية وسط المحافظة.وذكر مصدر امني :" ان المنتسب مفوض في قسم مكافحة المخدرات ، وقد اصيب باطلاقة نارية ادت الى استشهاده"، مشيرا الى اعتقال المتهم وضبط كميات من المخدرات بحوزته ./ انتهى

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