2021/08/30 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أن المنطقة والعالم تشهد تحولات كبرى والعراق عنصر مهم في المنطقة، مشيراً إلى أن “الانتخابات يجب أن تكون نقطة انطلاق لحلول الأوضاع الراهنة”.وقال برهم صالح خلال افتتاح ملتقى الرافدين إن “النزاعات والتوترات المستحكمة في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح: الانتخابات المقبلة يجب ان تكون نقطة إنطلاق لحلول الأوضاع الراهنة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح: الانتخابات المقبلة يجب ان تكون نقطة إنطلاق لحلول الأوضاع الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).