2021/08/30 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار يواصل منتخب الناشئين بكرة القدم وحداته التدريبية، بقيادة جهازه الفني استعداداً للدخول في غمار الاستحقاقات الخارجية المقبلة .وقال مدرب منتخب الناشئين حسن كمال، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأثنين، إن" استعدادات لاعبي المنتخب قائمة على قدم وساق ولم تتوقف سوى أيام الامتحانات، إذ أُجريت التدريبات عن طريق الانترنت بإشراف مدرب اللياقة، بعدها تواصلت التدريبات بواقع 5 أيام في الأسبوع".وأضاف كمال، أن" المنتخب يستعد لبطولة غرب آسيا التي ستقام في السعودية في الثاني عشر من شهر تشرين الأول المقبل وهي بطولة مهمة، جارٍ التحضير لها بشكل جيد، وكنا نتطلع لإقامة معسكر خارجي ليكون اللاعبين تحت أنظار الجهاز الفني "، مبيناً، أن " الانتظام بمعسكر خارجي يجعل اللاعب في أجواء الاستعداد بشكل متواصل على العكس من التدرب في بغداد، بالإضافة إلى تنظيم التغذية وفترة النوم الكافي للاعب ".وتابع كمال،أن" العائق الوحيد أمام المنتخب هو شح المال، والهيئة التطبيعية وعدت الجهاز الفني بإقامة معسكرين أما في تركيا أو كرواتيا، وهذا استحقاق طبيعي لكون منتخب الناشئين لا يقل شئناً عن باقي المنتخبات التي تمثل العراق ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتيرة متصاعدة.. منتخب الناشئين يستعد لبطولة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتيرة متصاعدة.. منتخب الناشئين يستعد لبطولة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).