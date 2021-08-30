2021/08/30 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تمكن اللاعبون العرب من إضافة المزيد من الميداليات في بطولة الألعاب البارالمبية التي تجري في طوكيو حاليا.وارتفع عدد الميداليات العربية في البطولة إلى 23 ميدالية، حيث دخلت دولتان عربيتان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 23 ميدالية للعرب في البارالمبياد طوكيو..



للعراق نصيب منها المركز الخبري الوطني.

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