2021/08/30 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحدد مهلة تسديد قروض السيارات بعد الإستلام المركز الخبري الوطني.

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