شركة في دبي تبتكر منصة تطبيب لتسهيل لقاء المرضى بأطبائهم عن بُعد

2021/08/30 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من جائحة فيروس كورونا وتكافح الشركات من أجل البقاء، تنطلق شركة Okadoc للتطبيب عن بُعد ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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