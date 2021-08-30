الصحة النيابية تتحدث عن امر يتعلق باصابات كورونا خلال زيارة عاشوراء

2021/08/30 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تحدثت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، عن القلق الذي ابدته الجهات الصحية من ارتفاع الإصابات بكورونا بعد الزيارة المليونية في يوم عاشوراء.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد مرور اسبوعين تقريباً على زيارة عاشوراء وتواجد ملايين الزائرين في كربلاء المقدسة ومن خلال متابعة دقيقة للموقف الويائي لم تسجل اي زيادة ملحوظة في اعداد الاصابات كما كان متوقعاً".

واضاف ان "اي زيادة قادمة اذا حصلت فان لها اسبابا اخرى بعد انتهاء الحد الاقصى لفترة حضانة الفيروس، وليس للزيارة العاشورائية أي دخل فيها".

واكد على "الالتزام بالاجراءات الوقائية والاقبال على اللقاحات حيث ان الحالات الخاصة لايمكن تعميمها".

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