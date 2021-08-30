طقس صحو مع أنخفاض بسيط بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2021/08/30 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا ، مع أنخفاض بسيط بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة :" ان طقس الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ،و في المنطقة المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا حارا ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 48 مئوية وفي البصرة وذي قار تصل درجة الحرارة العظمى الى 49 مئوية .واضاف البيان :" ان طقس الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحوا ، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ،وفي المنطقتين الجنوبية والشمالية سيكون الطقس صحوا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة "./انتهى9

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