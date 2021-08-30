الهيئة العامة للآثار والتراث : 12 بعثة تنقيب تعمل في العراق

2021/08/30 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ أعلن علي عبيد شلغم مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة للاثار والتراث عن وجود 12بعثة تنقيب في العراق بينها ثلاث أجنبية وتسع بعثات عراقية.وقال شلغم جاء خلال زيارته الى مواقع بعثات التنقيب في محافظتي النجف والقادسية للاطلاع على سير العمل في تلك المواقع :" ان البعثات االثلاث ( الألمانية والايطالية والروسية )مستمرة بعملها في العراق "، مشيرا الى تسجيل 15 بعثة أخرى ستعمل في العراق ، وتخصصياتها سيتم تأمينها من قبل الهيئة العامة للاثار والتراث".واوضح :" ان عملها يشمل اغلب محافظات العراق، اضافة الى تأمين لتخصيصات المالية لأعمال تسييج وصيانة عدد كبير من المواقع الاثرية في المحافظات العراقية "./انتهى

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