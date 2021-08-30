خارطة الأنواء الجوية في العراق: درجات الحرارة تدشن الانخفاض بدءًا من يوم غد

2021/08/30 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للهيئة أن “الطقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون صحواً، ولاتغيّر في درجات الحرارة ، إذ ستسجل درجات الحرارة في بغداد 46 درجة، فيما ستسجل محافظات النجف الاشرف والقادسية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 49 درجة مئوية، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”، مبيناً أن “الطقس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

وأضاف البيان أن “الطقس في يوم الأربعاء سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”، مشيراً الى أن “طقس البلاد ليوم الخميس سيكون صحواً، ولا تغيّر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية(8-10)كم”.

ولفت إلى أن “الطقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

وادناه جدولاً بدرجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء وتفاصيل حالة الطقس في البلاد:

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