المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلق على زيارة ماكرون إلى الموصل

2021/08/30 | 11:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الموصل.

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وقال في تصريح تابعه "ناس"، (30 آب 2021)، إن "التضحيات التي قدمتها إيران والمقاومة، مكنت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التجول في مدينة الموصل العراقية".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن زيارته إلى مدينة الموصل جاءت للتعبيرعن أهميتها وتقديم التقدير لجميع الطوائف.

وقال ماكرون في تصريح خلال زيارته إلى الموصل تابعته "ناس"، (29 آب 2021)، "إننا في الموصل للتعبير عن مدى أهمية المدينة وتقديم التقدير لكل الطوائف التي تشكل المجتمع العراقي".

وأضاف أن "عملية إعادة الإعمار بطيئة جداً".

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كنيسة الساعة وجامع النوري في مدينة الموصل، يرافقه وزير الخارجية فؤاد حسين للاطلاع على واقع المدينة.

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