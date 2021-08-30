2021/08/30 | 11:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت إيران، اليوم الإثنين، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الموصل، بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلق على زيارة ماكرون للموصل: تضحياتنا مكنته من ذلك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلق على زيارة ماكرون للموصل: تضحياتنا مكنته من ذلك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلق على زيارة ماكرون للموصل: تضحياتنا مكنته من ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).