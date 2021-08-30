الية جديدة لشمول ذوي الاعاقة في الرعاية الاجتماعية

2021/08/30 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع آلية جديدة لشمول المتقدمين من ذوي الإعاقة.

وذكرت الوزراة في بيان تلقته “يس عراق”، أن “هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عقدت اجتماعها الدوري لمديري أقسامها في المحافظات برئاسة رئيس الهيئة أحمد هادي بنيه وحضور وكيل وزارة العمل عبير الجلبي”.

وقال رئيس الهيئة إن “الاجتماع تناول اعداد الية إلكترونية لاحالة المتقدمين الكترونيا لعام 2019 للجان الطبية المختصة في وزارة الصحة في بغداد والمحافظات ابتداء من مطلع أيلول المقبل 2021، موجها أقسام الهيئة في المحافظات بإعداد خطة عمل بهذا الصدد تتوافق مع الامكانات المتوفرة لكل قسم وحسب آلية عمل اللجان الطبية في كل محافظة”، مشيراً إلى “استمرار الهيئة وأقسامها في اصدار بطاقة الماستر كارد لاصحاب القرارات الطبية لعام 2020” .

من جانبها أشارت وكيل وزارة العمل عبير الجلبي إلى “الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم الهيئة بغية الارتقاء بنوع الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة من خلال المتابعة والتواصل الدائم في أغلب نشاطات وفعاليات ذوي الإعاقة المختلفة”.

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