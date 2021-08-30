الصحة العالمية تدعو إلى منح المدرّسين أولوية في إعطاء لقاحات كوفيد

2021/08/30 | 11:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت منظمة الصحة العالمية واليونيسف الاثنين أنه ينبغي إدراج المدرّسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد كوفيد لتمكين المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين … Readmore

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