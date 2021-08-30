2021/08/30 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، بعد أن امتنع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن تقديم أي توجيهات واضحة بشأن الجدول الزمني لتقليص التحفيز وعزز الآمال في أن أسعار الفائدة قد تظل منخفضة لفترة أطول.واستقر سعر الذهب الفوري عند 1814.86 دولار للأوقية، بعد أن سجل …

ظهرت المقالة عالميا..



الذهب يرتفع الى أعلى مستوى له في 4 أسابيع أولاً على النور نيوز.

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