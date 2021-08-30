إندبندنت: عمدة لندن يطلب إلغاء معرض سلاح بالمدينة

2021/08/30 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليدعا عمدة لندن، صادق خان، منظمي معرض أسلحة من المقرر إقامته في العاصمة البريطانية الشهر المقبل، إلى إعادة النظر في الحدث وعدم العودة إلى المدينة.وقالت صحيفة إندبندنت، إن العمدة، وفي رسائل تم الإطلاع عليها، قال إن وجود المعرض في لندن، “إهانة للأشخاص الذين هربوا من العنف، وجعلوا لندن موطنا لهم، فضلا عن …

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