2021/08/30 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن استئناف رحلات العمرة بعد توقف دام عامين المركز الخبري الوطني.

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