وفد أمني يصل ذي قار لعقد اجتماع مع قيادات عمليات الجنوب

2021/08/30 | 12:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وفد امني رفيع المستوى، الى محافظة ذي قار، صباح اليوم الاثنين، للاجتماع مع قيادات عمليات المحافظات الجنوبية.وقال مصدر أمني، ان “نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات وصل الى ذي قار على رأس وفد يضم اعضاء اللجنة”.واضاف ان “من المقرر أن يعقد الشمري اجتماعا …

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