الأردن يستعد للمرحلة الثالثة من إلغاء القيود لمكافحة كورونا

2021/08/30 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدخل بعد غد الأربعاء في الأردن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات، حيث تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.

ونقلت قناة المملكة الأردنية اليوم الاثنين عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي أن الوضع الوبائي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية بفتح القطاعات في بداية سبتمبر (أيلول).

وتستهدف المرحلة الثالثة عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، بإلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الحضوري في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات، وبكامل طاقتها الاستيعابية.

وأعلنت الحكومة في مايو (أيار)الماضي، خطة تدريجية تمتد زمنياً حتى مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل لرفع القيود.

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