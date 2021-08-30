كاميرات مراقبة ترصد اقتحام عشيرة لمستشفى في بغداد (فيديو)

2021/08/30 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تسجيل مصور، اقتحام مجموعة اشخاص دار الاطباء، في مستشفى اليرموك ببغداد، في محاولة للاعتداء عليهم بعد وفاة أحد اقربائهم بكورونا.

ووثق الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي واطلع عليه NRT اليوم، (30 اب 2021)، مجموعة اشخاص وهم واقفون عند السلالم في محاولة للصعود إلى مكان إقامة الاطباء في مستشفى اليرموك فيما تقف عناصر أمنية أمامهم لمنعهم.

وأوضح مصدر طبي، انه قرابة 50 شخصا قاموا باقتحام دار الاطباء، في مستشفى اليرموك، في محاولة للاعتداء عليهم، من قبل عشيرة احد المتوفين بكورونا.

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