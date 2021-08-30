2021/08/30 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استحدثت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قسما جديدا يعمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية بشأن اسماء النقابات والاتحادات وقوانينها وقوانين إدارتها وآلية انتخاباتها.

واوضحت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها انه "استناداً الى موافقة الامين العام لمجلس الوزراء وبناء على ما تقتضيه متطلبات العمل والصلاحيات، يتم استحداث قسم متابعة شؤون الاتحادات والنقابات ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الامين العام لمجلس الوزراء".

واضافت ان "القسم سيتولى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية بشأن أسماء الاتحادات والنقابات وقوانينها وادارتها وآليات انتخابها، ويعمل على التنسيق بين الاتحادات والنقابات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء تستحدث قسما جديدا ( وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء تستحدث قسما جديدا ( وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).