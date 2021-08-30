بالصور..شباب في ميسان ينظمون حملة تطوعية لخدمة الطلبة خلال فترة الامتحانات

2021/08/30 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت مجموعة من الشباب في ميسان حملة تطوعية لخدمة الطلبة وتقديم المشروبات الباردة لهم خلال فترة الامتحانات النهائية./انتهى

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