داعش يختطف ثلاثة فلاحين جنوب كركوك

2021/08/30 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اختطف عناصر من داعش ثلاثة فلاحين جنوب كركوك .وقال مصدر امني :" ان عناصر تنظيم داعش الارهابي اختطفوا الفلاحين بعد اقتحامهم احدى القرى ، واقتادوهم الى جهه مجهولة " ./انتهى

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