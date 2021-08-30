التربية تعلن عن صندوق للموهوبين يمنحهم براءة اختراع وجوائز مالية

2021/08/30 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حددت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اجراءاتها تجاه طلبة موهوبين حصلوا على جوائز عالمية، فيما أشارت الى منحهم براءة اختراع وجوائز مالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك اهتماماً ورعاية للطلبة الموهوبين المبتكرين في العراق، إذ يوجد اختبار لهم للتقديم على هذه المدارس"، مبيناً أن "هناك أعداداً هائلة جاءت للاختبار ضمن ضوابط وشروط تقبل من خلالها النخبة النخبوية".

وأضاف أن "الطالبة نرجس في الصف الخامس الابتدائي في محافظه ذي قار حصلت على المركز الأول ضمن المسابقة التي أقيمت في ألمانيا وبمشاركة دول عربية وأجنبية وقد قامت بحل 73 مسألة رياضية بالضرب المعقد في وقت استغرق 3 دقائق بالتالي كان الفارق كبيراً، وهذا منجز كبير للعراق ولمحافظة ذي قار بالوقت نفسه".

وأشار إلى أن "الوزارة لديها صندوق التربية الذي يعطي للمبتكرين براءة الاختراع وجوائز مالية لدعم هذه المواهب"، منوهاً بأن "العراق ولّاد بالموهوبين، ولدينا مستويات كبيرة على مستوى العالم".

وبين أن "مدارس الموهوبين قليلة في العراق، لكنها مدارس تهتم بتلك النخبة، وهيئة رعاية الموهوبين هي المسؤولة عن هؤلاء".

وأكمل أن "الطالبة زينب محمد طارق في الصف الرابع ابتدائي تتنافس عالمياً على المركز الأول في البرمجة وهي المرحلة الاخيرة من 100 متسابق في الوطن العربي، لذلك من الظلم أن نسمع من يطعن بالطالب العراقي والتعليم العراقي ونحن لدينا كم هائل من الموهوبين".

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