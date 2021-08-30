وزير الداخلية: رجال الاستخبارات أطاحوا بالمسؤول عن إدخال سيارة مفخخة إلى مصفى بيجي

2021/08/30 | 12:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، الإطاحة بالمسؤول عن إدخال سيارة مفخخة إلى مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين.

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وقال الغانمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2021)، إن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية زرعوا الشجاعة في قلوبهم فحصدوا النصر على الإرهاب، وهاهم اليوم يوجهون صفعة جديدة لداعش بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة يستقلها إرهابيون انتحاريون إلى مصفى بيجي عام 2014 في صلاح الدين".

وأضاف "اثني وابارك على الجهود المتميزة للعاملين في هذه الوكالة، وادعو إلى مواصلة العمليات الاستباقية لدحر الإرهاب والجريمة".

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