المرصد السوري: النظام استهدف درعا بنحو 20 صاروخا

2021/08/30 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، الاثنين، أن قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة قد زادت من وتير القصف غير المسبوق على أحياءالمنطقة القديمة في مدينة درعا جنوبي البلاد، والمعرفة باسم "درعا البلد".

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