كنا يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ولا تأجيل إلا في حال حصول ظروف قاهرة

2021/08/30 | 12:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب يونادم كنا، اليوم الاثنين، ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد إلا في حال حصول ظروف قاهرة تجعلنا ملزمين على تأجيلها.وقال كنا : إن “إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه لا يمكن الحكم عليه حتى اللحظة … Readmore

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