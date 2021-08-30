مصادر حكومية: مشروع بسماية خسر العراق 3 مليارات دولار

2021/08/30 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ خاص

أعلنت مصادر حكومية، أن مشروع بسماية خسر الدولة العراقية ما يقارب 3 مليارات دولار بسبب إجراءات التعاقد.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع بسماية كان من المفترض ان يكون مشروعا استثماريا، تقوم ببناءه شركة هنوا الكورية، ولكن تحول المشروع إلى مقاولة"، مضيفة أن الحكومة التي تعاقدت عليه هي التي تتحمل هذا الخطأ.

وأكدت أن هذا الخطأ سبب خسائر للدولة العراقية 3 مليارات دولار، لان جعل من المصارف الحكومية ان تتدخل للشراء الشقق السكنية، موضحة أن المشروع يعتبر من المشاريع الجيدة على مستوى البنى التحتية ويساهم في تخفيف ازمة السكن، وهو ما جعل الحكومة ان تدعمه وتقوم بتنفيذه.

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