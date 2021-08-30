الكهرباء: انتاجنا يبلغ حاليا 21145 ميغاواط

2021/08/30 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، أن منظومة الكهرباء وصلت إلى ارقام قياسية خلال الأيام الحالية، مشيرة إلى أن الإنتاج يبلغ حاليا 21145 ميغاواط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "انتاج الكهرباء يبلغ 21145 ميغاواط ونحن نعمل على إضافة طاقة جديدة لزيادة الإنتاج".

وأضاف أن الوزارة تعمل على فك الاختناقات في الكهرباء وانهاء الضائعات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لتطوير القطاع وهذه الخطط تحتاج إلى اطلاق الأموال.

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