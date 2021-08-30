إيران: تضحياتنا مكنت الرئيس الفرنسي من التجول في الموصل

2021/08/30 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين، إن “التضحيات التي قدمتها إيران والمقاومة، مكنت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التجول في مدينة الموصل العراقية”.يأتي ذلك، تعليقا على زيارة قام بها ماكرون أمس الأحد، إلى الموصل شمال العراق، على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد، الذي عقد بمشاركة إقليمية ودولية.وكان ماكرون زار …

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