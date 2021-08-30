صالح: المنطقة بحاجة إلى منظومة تستند على الأمن المشترك والترابط الاقتصادي

2021/08/30 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، حاجة المنطقة إلى منظومة جديدة تستند على الأمن المشترك والترابط الاقتصادي، بسبب انهيار منظومتها منذ أربعين عاما، لافتاً الى أن العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة هو مرتكز للمنظومة الجديدة.وقال الرئيس صالح في كلمة خلال ملتقى الرافدين في بغداد، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” …

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