هل قتلت سلالة دلتا حلم مناعة القطيع؟

2021/08/30 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناعة القطيع تعتمد على عاملَين أساسيَّين هما: عدوى الفيروس وفعاليّة اللّقاحات.

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