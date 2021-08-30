التربية تعلن بدء التسجيل في رياض الأطفال

2021/08/30 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية ، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في رياض الأطفال الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2020 - 2021 .

وأوضح بيان للوزارة تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "التربية اوعزت لرياض الأطفال في المديريات العامة للتربية كافة بفتح أبوابها لتسجيل الأطفال المؤهلين اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أيلول لعام 2021 ، حيث يقبل في رياض الأطفال للعام 2021 – 2022 في صف الروضة".

وأوضحت ان "الاطفال الذين يحق لهم التسجيل هم ممن اكملوا سن الرابعة من مواليد 2017 او الذين سيكملونها في نهاية السنة الميلادية لتولد 31 كانون الأول من العام نفسه".

وأشار الى ان "الأطفال الذين يتم قبولهم ضمن الصف التمهيدي ، هم من اكملوا الخامسة من العمر لتولد 2016 او الذين سيكملونها في نهاية السنة الميلادية من مواليد 31 كانون الأول من العام نفسه، شرط الالتزام بإجراءات الوقائية والسلامة للحفاظ على صحة الأطفال".

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