الطاقة النيابية : شخصيات بوزارة النفط تمنح عقود المشاريع الى شركات اجنبية دون غيرهـا

2021/08/30 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت لجنة النفط وشؤون الطاقة النيابية ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق في قضية منح جميع عقود دائرة المشاريع في وزارة النفط الى شركات اجنبية دون منح اي فرص للكفاءات العراقية .وقال عضو اللجنة النائب امجد العقابي ، في بيان صحفي، ان " هناك شخصيات في وزارة النفط تسعى لتشويه سمعة دائرة المشاريع في الوزارة من خلال التعاقد مع شركات اجنبية دون اي التفات لوضع المهندسين وظروفهم المعاشية الصعبة رغم التظاهرات العديدة التي خرجوا بها للمطالبة بالتعيين والحقوق"، مبينا ان " تلك الشخصيات المتنفذة تعمل على منح اغلب المشاريع الى شركات اجنبية ، دون منح اي فرص للكفاءات العراقية التي تمتلك القدرة والامكانية لتنفيذ جميع المشاريع باعلى النتائج واقل التكاليف".واضاف ، ان "الاعذار التي تطرحها تلك الجهات، بان المهندس العراقي متلكئ والاعمال التي ينجزها غير دقيقة ، كلام غير صحيح ، لان منجزات المهندس العراقي دليل واضح على القدرة العراقية في شتى المجالات"، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل في هذا الملف شخصيا وفتح تحقيق لمعرفة اسباب هذه التصرفات ومحاسبة المتورطين فيها على اعتبار انها تتضمن ضربة للكفاءات العراقية وتدخل فيها شبهات فساد"./انتهى5

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