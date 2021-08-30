باريس يجهز صدمة لريال مدريد بشأن مبابي

2021/08/30 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ افاد تقرير صحفي، اليوم الإثنين، بأن باريس سان جيرمان، جهز الرد الذي سيقدمه لإدارة ريال مدريد، بشأن بيع كيليان مبابي.ويهدف ريال مدريد الى ضم مبابي، قبل نهاية عقده في صيف 2022، وبالفعل قدم عرضًا رسميًا لسان جيرمان.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن باريس أصبح جاهزًا للرد على عرض ريال مدريد، الذي منح مهلة زمنية قبل سحبه.وتقدم ريال مدريد أولًا بعرض قيمته 160 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض، قبل أن يرسل عرضًا جديدًا بقيمة 170 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.ولم يرد باريس على العرض الثاني للميرنجي، مما دفع الأخير لإبلاغ الفريق الفرنسي، بأن صلاحية العرض تنتهي غدًا الثلاثاء، قبل 6 ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي.ووفقًا للصحيفة، فإن باريس سيرد على ريال مدريد، بطلب زيادة القيمة المالية لحسم الصفقة، أو تضمين أحد اللاعبين وعقد صفقة تبادلية./انتهى9

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