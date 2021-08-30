انقطاع الكهرباء عن 200 ألف شخص وبايدن يحذر من دمار هائل

2021/08/30 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت شركة الكهرباء في منطقة باتون روغ بولاية لويزيانا الأمريكية أنها تسعى لإعادة التيار الكهربائي لعملائها فور حلول الظروف الملائمة للعمل، نظرا لشدة الرياح وإعصار إيدا.

وأفادت الشركة بأن ما لا يقل عن 200 ألف شخص أصبحوا بدون كهرباء في لويزيانا مع وصول الإعصار إيدا إلى اليابسة، بينما حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة، مشيراً الى إمكانية حدوث دمار هائل في مناطق ساحل الخليج الأمريكي.

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