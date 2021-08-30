2021/08/30 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرمت محكمة كويتية أب بمبلغ 300 دينار (حوالى 997 دولارا) بعد وصف ابنه بـ "الحمار"، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

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