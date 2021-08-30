ممثله يكشف منهج المرجع السيستاني في التعامل مع أزمات العراق

2021/08/30 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الإثنين، عن منهج المرجعية العليا في التعامل مع الشأن العراقي وفتوى الدفاع الكفائي وما جسدته من قيم ومبادئ، مبيناً أسباب […]

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