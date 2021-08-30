الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي أدخل عجلات مفخخة إلى مصفى بيجي

2021/08/30 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على ارهابي قام بادخال عجلات مفخخة يستقلها ارهابيون انتحاريون الى مصفى بيجي عام ٢٠١٤.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية للخلايا الارهابية النائمة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهم …

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