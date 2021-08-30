بالوثيقة.. التربية تعلن بدء التسجيل في “رياض الأطفال” وتحدد اعمار المؤهلين

2021/08/30 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، بدء التسجيل في “رياض الأطفال” وتحدد اعمار المؤهلين للعام الدراسي 2021– 2022.

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التربية تعلن بدء التسجيل في “رياض الأطفال” وتحدد اعمار المؤهلين أولاً على النور نيوز.

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