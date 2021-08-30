القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمركز كمرك الشيب

2021/08/30 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، القبض على مسافر عراقي يحمل مادة مخدرة في مركز كمرك الشيب الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القبض على مسافر عراقي يحمل مادة مخدرة في مركز كمرك الشيب الحدودي".واشارت الى، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقاً للضوابط و التعليمات النافذة".

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